Altı yaşındaki çocuk babasının telefonunu aldı: Bin dolarlık yemek siparişi verdi

Türkiye'de sadece Hatay'da yaşayan koruma altındaki "gazella gazella" türü dağ ceylanlarını, doğal ortamlarında geçen yıl 3 bin kişi ziyaret etti. Kırıkhan ilçesindeki Suriye sınırında yaşamlarını sürdüren dağ ceylanlarının korunması ve neslinin devamı için 2014'te Hatay Dağ Ceylanı Üretim Merkezi oluşturuldu. Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un da simgesi olan "gazella gazella"ları merkezde görmeye gelenler, onları doğal ortamlarında gözlemleyebiliyor, yemleme saatlerinde de yakından görüp fotoğraflayabiliyor. Üretim merkezinin yanı sıra etrafındaki "Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası"nda da varlıklarını sürdüren dağ ceylanlarının popülasyonu da her yıl artıyor. Sahada 2018'de yapılan sayımlarda 757 olarak belirlenen dağ ceylanı sayısı 2019'da 925, 2020'de 1141, 2021'de 1280, geçen yıl da 1331 olarak kayıtlara geçti.