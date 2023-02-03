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Dünya

Altı yaşındaki çocuk babasının telefonunu aldı: Bin dolarlık yemek siparişi verdi

ABD Michigan'da 6 yaşındaki bir çocuk, babasının telefonunu alarak gizlice yemek sipariş etmeye karar verdi. Mason, birkaç dakika içinde bin dolarlık alışveriş yaptı. Telefondaki sipariş tutarını gören baba ise neye uğradığını şaşırdı.

09:53 . 3/02/2023 Cuma
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Bin dolarlık yemek siparişi verdi.

Bin dolarlık yemek siparişi verdi.

ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan iki çocuk babası Keith Stonehouse, 6 yaşındaki oğlu Mason'la ilgilenirken, küçük çocuğun babasının telefonuyla bin dolarlık (18 bin 820 TL) yemek siparişi verdiği ortaya çıktı.

Jumbo karides, büyük boy tavuklu sandviç, acılı peynirli patates kızartması, bol bol dondurma ve daha fazla sandviç...

Pasta dükkanı işleten karısı için malzeme geldiğini düşünen Stonehouse, kapıya gelen dev paketi açtığında, 20 parçalık jumbo karidesten oluşan beş sipariş, çok sayıda tavuklu sandviç, biberli peynirli patates kızartması, bol bol dondurma ve pilav gördü.

Telefonuna baktığında ise bazı siparişlerin iptal edildiği bazılarının ise hala hazırlanıyor olduğu ortaya çıktı.

Neler olduğunu öğrenmek için çocuğunun yanına giden baba, siparişleri neden verdiğini sordu.

Çocuk ise babasına üzgün bir biçimde soru sordu:

"Biberli sandeviçler ne zaman geliyor?"

Olayın ortaya çıkmasının ardından ceza olarak Mason'ın kumbarasına el koyan aile, alışveriş yapılan dükkandan hediye çeki aldı.

Mason'a ise harcadığı pranın değeri anlatıldı.




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#ABD
#hayat
#aktüel
1 saat önce
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Altı yaşındaki çocuk babasının telefonunu aldı: Bin dolarlık yemek siparişi verdi
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