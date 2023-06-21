Avrupa Politika Merkezi: AB liderleri Türkiye'ye angaje olmak zorunda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Arşiv)
Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde yeni bir döneme girdi.
Brüksel merkezli Avrupa Politika Merkezi (EPC), Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye karşı nasıl bir tavır takınması gerektiğinden bahsetti.
Ankara-Brüksel hattındaki ilişkilerin uzun süredir sıkıntılı bir durumda olduğu ve hızlı çözümünün bulunmadığı anlatıldı.
"Erdoğan zorlu ortak ama Türkiye'ye angaje olmak zorundayız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zorlu bir ortak olduğu görüşü paylaşılan analizde şöyle denildi:
- "Ancak Türkiye'nin büyüklüğü ve giderek parçalanan bir dünyada artan jeostratejik önemi göz önüne alındığında, AB liderleri, (Türkiye'ye) angaje olmak zorunda."
Türkiye etkili bir aktör
Jeopolitik dengeleme siyaseti izliyor
Ankara'nın jeopolitik dengeleme siyaseti izlediği ifade edilerek şunlar aktarıldı:
Erdoğan'ın göreve başlama törenine ilgiye dikkat çektiler
Ayrıca Erdoğan'ın göreve başlama törenine 78 ülkeden yabancı liderin katıldığı, bunun da Türkiye'nin küresel ölçekteki etkisinin bir sonucu olduğunun altı çizildi.
Aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un bulunduğu birçok AB liderinin de Erdoğan'ı seçim sonrası kutladığı, Scholz'un, Erdoğan'ı Berlin'e davet ettiği anımsatıldı.
"Türkiye, AB için büyük bir meydan okuma"
"AB, Ankara'nın bağlı kaldığı jeostratejik aktör olma fırsatından en iyi şekilde yararlanmalıdır" denilen yazının devamında şu ifadeler kullanıldı: