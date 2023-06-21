Avrupa Politika Merkezi: AB liderleri Türkiye'ye angaje olmak zorunda

"Bu, ilişkileri istikrara kavuşturmaya ve geliştirmeye yardımcı olabilecek gerçekçi bir Türkiye stratejisi tasarlamak da dahil olmak üzere, AB'nin stratejik vizyonunu ve siyasi iradesini gerektiriyor. İlişkileri geliştirmenin en etkili yolu Gümrük Birliği'nin modernizasyonudur. Nihai olarak Türkiye, AB için büyük bir meydan okuma ve öyle olmaya da devam edecek."