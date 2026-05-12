Avusturya'da alarm: Eurofighter'lar ABD uçaklarına karşı havalandı

19:0012/05/2026, Salı
İzinsiz giriş sonrası Eurofighter’lar ABD PC-12 uçaklarına karşı acil kalkış yaptı.
ABD ordusuna ait iki PC-12 uçağının peş peşe Avusturya hava sahasına izinsiz giriş yapması ülkede alarma neden oldu. İhlalin ardından Avusturya ordusu, 2 Eurofighter savaş uçağını acil olarak havalandırırken, ABD uçaklarının müdahale sonrası Almanya’nın Münih kentine yöneldiği açıklandı. Avusturya Savunma Bakanlığı, uçuşların amacının bilinmediğini ve sürecin diplomatik yollarla ele alınacağını duyurdu.

ABD ordusuna ait iki uçağın izinsiz olarak hava sahasına girmesinin ardından Avusturya, 2 Eurofighter savaş uçağını havalandırdı.

Avusturya'da Kurier gazetesinin haberine göre, genellikle gözetleme ve keşif görevlerinde kullanılan ve ABD ordusuna ait 2 PC-12 uçağı, 2 gün üst üste Avusturya hava sahasını ihlal etti.

Eurofigter'lardan ABD uçaklarına müdahale

Avusturya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Michael Bauer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bauer, ABD Hava Kuvvetlerine ait 2 PC-12 uçağının hava sahasından geçişi nedeniyle dün yerel saatle 12.31'de 2 Eurofighter savaş uçağının havalandırıldığını bildirdi.

Sözcü Bauer, İsviçre'nin "20 Minuten" gazetesine yaptığı açıklamada, "müdahale" etmelerinin ardından ABD uçaklarının Almanya'nın Münih kentine gittiğini aktardı.

Söz konusu uçakların, savaş uçağı olmadığını belirten Bauer, uçuşların amacını bilmediklerini, konunun diplomatik yollarla çözüleceğini ifade etti.



