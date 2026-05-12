Avusturya'da alarm: Eurofighter'lar ABD uçaklarına karşı havalandı

ABD ordusuna ait iki uçağın izinsiz olarak hava sahasına girmesinin ardından Avusturya, 2 Eurofighter savaş uçağını havalandırdı.

Avusturya'da Kurier gazetesinin haberine göre, genellikle gözetleme ve keşif görevlerinde kullanılan ve ABD ordusuna ait 2 PC-12 uçağı, 2 gün üst üste Avusturya hava sahasını ihlal etti.