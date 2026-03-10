Bakan Fidan İtalyalı mevkidaşı Tajani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile telefonda görüşerek bölgedeki durumu ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktardı. Görüşmede, bölgede yaşanan savaşı sona erdirmeye dönük çalışmalar ele alındı.