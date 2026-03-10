Yeni Şafak
Bakan Fidan İtalyalı mevkidaşı Tajani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Bakan Fidan İtalyalı mevkidaşı Tajani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

21:5410/03/2026, Salı
DHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki bakan gerçekleştirdiği görüşmede, bölgede yaşanan savaşı ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile telefonda görüşerek bölgedeki durumu ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktardı. Görüşmede, bölgede yaşanan savaşı sona erdirmeye dönük çalışmalar ele alındı.



