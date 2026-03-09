Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Fidan'dan yoğun diplomasi: Orta Doğu için kritik görüşmeler

22:419/03/2026, Pazartesi
AA
Bakan Fidan, Fransa ve BAE’li mevkidaşlarıyla Orta Doğu’yu görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Orta Doğu’daki savaşın ortaya çıkardığı riskler ve üçüncü ülkelere yönelik saldırılar ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Barrot ve Al Nahyan ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Görüşmelerde, "bölgede devam eden savaşın ortaya çıkardığı riskler değerlendirilirken üçüncü ülkelere yönelik gerçekleştirilen saldırılar" da ele alındı.



