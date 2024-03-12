Beşar Esad'ın 'Hama Kasabı' lakaplı amcası Rıfat Esad'a 'savaş suçu' davası

İsviçre Başsavcılığından yapılan açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad'ın Suriye'nin Hama kentinde 1982 yılında komutan olduğu dönemdeki faaliyetleri nedeniyle savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan yargılanacağı duyuruldu. Açıklamada, "Sanık, askeri birliklerin komutanı ve Hama'daki operasyonların komutanı sıfatıyla cinayet, işkence, kötü muamele ve yasa dışı gözaltı emri vermekle suçlanıyor" ifadeleri kullanıldı. 86 yaşındaki amca Esad'ın işlediği iddia edilen savaş suçları ve insanlığa karşı suçların, "silahlı çatışma ve Hama halkına yönelik yaygın ve sistematik saldırı çerçevesinde” gerçekleştiği belirtildi. İddianamede Hama'daki çatışmalarda çoğu sivil olmak üzere 3 bin ila 60 bin kişinin öldüğünün tahmin edildiği aktarıldı.