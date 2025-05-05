Bosna Hersek'te Türkiye'nin desteğiyle yenilenen Behram Ağa Camii açıldı

Bosna Hersek'in üçüncü büyük kenti Tuzla'nın en eski camisi olarak bilinen ve Türkiye'nin desteğiyle yenilenen Behram Ağa Camii'nin resmi açılışı, Bosna Hersek Reisü'l-uleması Husein Kavazovic, Türkiye Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Erkan Ömeroğlu, Tuzla Müftüsü Vahid Fazlovic, dini ve siyasi temsilciler ile vatandaşların katıldığı törenle yapıldı. 16'ncı yüzyılda inşa edilen, göz alıcı mimarisi ve iç süslemeleri ile dikkat çeken ve halk arasında Alaca Camii ve Atik Camii olarak da bilinen tarihi yapının restorasyon ve rekonstrüksiyonu, Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından finanse edildi.