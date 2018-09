Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan New York'ta diplomasi trafiği Çavuşoğlu'ndan New York'ta diplomasi trafiği Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere New York’ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kolombiya, Japonya ve Moldovalı mevkidaşlarının yanı sıra, Avrupa Komisyonu Genel Sekreteri ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

