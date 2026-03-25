Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Çocuk güvenliği davasında karar çıktı: Meta’ya 375 milyon dolarlık ceza

Çocuk güvenliği davasında karar çıktı: Meta’ya 375 milyon dolarlık ceza

13:5925/03/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Meta platformlarındaki ihlallerden ağır ceza aldı.
Meta platformlarındaki ihlallerden ağır ceza aldı.

ABD'de mahkeme, Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta'nın, platformlarındaki çocuk güvenliği önlemleri konusunda kullanıcıları yanılttığı gerekçesiyle 375 milyon dolar para cezası ödemesine karar verdi.

ABD'nin New Mexico eyaletinde görülen davada mahkeme, Meta'nın, çocukların cinsel istismardan korunmasına yönelik beyanlarının gerçeği yansıtmadığına ve şirketin eyaletin tüketici koruma yasasını ihlal ettiğine karar verdi.

Mahkeme, Meta'nın,
"çocukların cinsel istismarı riskleri ve ruh sağlığı üzerindeki etkileri konusunda sahip olduğu bilgileri gizlediği, yanıltıcı açıklamalar yaptığı ve çocukların kırılganlıklarından faydalanan ticari uygulamalarda bulunduğu"
yönündeki iddiaları kabul etti.

Meta'nın her bir ihlal başına 5 bin dolar ceza uygulanmasına karar veren jüri, şirketin toplamda 375 milyon dolarlık para cezası ödemesini istedi.

Söz konusu duruşmayla Meta, platformlarında işlenen çocuk güvenliği ihlalleriyle ilgili davada ilk kez jüri kararıyla sorumlu tutuldu.

Öte yandan, kararın ardından Meta'dan yapılan açıklamada, teknoloji şirketinin çocuk güvenliğini ciddiye aldığı ve platformları korumak için çalıştığı savunuldu.

Şirketin karara itiraz ederek temyize başvurması bekleniyor.



#ABD
#dava
#Meta
#para cezası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
