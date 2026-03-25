Fransa’da siber saldırı: 770 bin öğrencinin verileri sızdırıldı

Fransa’da, Okul ve Üniversite Çalışmaları Ulusal Merkezinin (Cnous) siber saldırıya uğraması sonucu yaklaşık 770 bin öğrencinin kişisel verileri sızdırıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransa Eğitim Bakanlığına bağlı yaklaşık 243 bin kişinin verilerinin yasa dışı şekilde ele geçirildiği olayın ardından öğrencilerin, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi için hizmet veren kamu kuruluşu Cnous siber saldırının hedefi oldu.