Fransa’da siber saldırı: 770 bin öğrencinin verileri sızdırıldı

12:2125/03/2026, Çarşamba
AA
Fransa Eğitim Bakanlığına bağlı kurumda veri ihlali.
Fransa’da Ulusal Öğrenci Hizmetleri Merkezi (Cnous), siber saldırıya uğradı, yaklaşık 770 bin öğrencinin kişisel verileri yasa dışı şekilde ele geçirildi. Eğitim Bakanlığına bağlı 243 bin kişinin bilgileri de risk altında.

Fransa’da, Okul ve Üniversite Çalışmaları Ulusal Merkezinin (Cnous) siber saldırıya uğraması sonucu yaklaşık 770 bin öğrencinin kişisel verileri sızdırıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransa Eğitim Bakanlığına bağlı yaklaşık 243 bin kişinin verilerinin yasa dışı şekilde ele geçirildiği olayın ardından öğrencilerin, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi için hizmet veren kamu kuruluşu Cnous siber saldırının hedefi oldu.

Yaklaşık 770 bin öğrencinin verilerine yasa dışı erişim sağlandığı siber saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Cnous’tan yapılan yazılı açıklamada, saldırının kaynağına ilişkin bilgi verilmezken, benzer durumların yaşanmaması için güvenlik önlemlerinin artırıldığı kaydedildi.

Fransa Eğitim Bakanlığı, 19 Mart’ta Bakanlığa bağlı 243 bin personelin özel bilgilerini kapsayan güvenlik sorunu yaşamıştı.



