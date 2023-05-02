Dendias Doğu Akdeniz konusunu görüşmek için Türkiye'deki seçimler sonrasını işaret etti

Schallenberg de Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine ilişkin sürece değinerek, Yunanistan’ın Selanik kentinde 20 yıl evvel düzenlenen toplantıda bu ülkelerin Birliğin bir parçası olacağı sözünün verildiğini hatırlattı. Schallenberg, geçen yıl bazı ülkelere adaylık statüsü verildiğini, bazı olumlu adımların atıldığını ancak bu ülkelerin AB vizyonunu kaybetmemesi için daha fazlasının yapılması gerektiğini söyledi.