Yunanistan Bayraktar Kemankeş füzesinin tanıtımındaki Kıbrıs haritasından rahatsız oldu

Füze, jet motorundan, stabilize kamera sistemine ve yapay zeka yazılımlarından sistem tasarımına tümüyle milli ve özgün şekilde tasarlandı ve üretildi. Yunan basınından Pentapostagma gazetesi, görücüye çıkan seyir füzesi hakkında, Kıbrıs adasının tamamının "Türk" olarak gösterildiğine ilişkin kırmızı renkli haritaya işaret etti.

Füzeye ilişkin paylaşılan fotoğraf karelerinden bazılarına dikkati çeken gazete, "Türkler, genişleme planlarını tasvir ediyor." iddiasında bulundu. Haberde şöyle denildi: Teknofest 2023 uluslararası savunma fuarında Kemankeş füzesi ortaya çıktı. Kıbrıs sanki tamamen Türkiye'ye aitmiş gibi kırmızıya boyandı. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçak, helikopter ve insansız hava araçlarında yer alacak mini akıllı seyir füzesi festivalde tanıtıldı.

Söz konusu haberde ayrıca, "Türklerin ülkemize karşı çektikleri videonun neyi gösterdiği açık ve net. Önümüzdeki yıllarda ne için hazırlandıkları, ülkemizde herkesin bildiği bir şey." şeklinde ifadelere yer verildi. Öte yandan bölgenin, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına Bakanlar Kurulu tarafından petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri yürütmek üzere ruhsat verdiği bölge ile örtüştüğü belirtildi.