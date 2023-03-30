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Gündem

Yunanistan Savunma Bakanı Türkiye'ye geliyor

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Milli Savunma Bakanı Akar'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek. Bakan Akar ve Yunan mevkidaşı Hatay’ı ziyaret edecek.

15:09 . 30/03/2023 Perşembe
AA
Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, Bakan Hulusi Akar'ın daveti üzerine 4 Nisan Salı günü Hatay'a gelecek.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin vurduğu Hatay'a ziyarette bulunacak Akar ve Panagiotopoulos baş başa da görüşecek.

  • Öte yandan Akar ve Panagiotopoulos, 9 Mart'ta bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
  • Yapıcı ve olumlu bir havada geçen telefon görüşmesinde, komşu iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkilerine dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kalınmıştı.



#Yunanistan
#Nikolaos Panagiotopoulos
#Hulusi akar
#hatay
29 dakika önce
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