Yunanistan Savunma Bakanı Türkiye'ye geliyor

Türkiye'nin sandık başına gideceği 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçim yurtdışından da yakından takip ediliyor. Yunanistan'da Bluesky TV spikeri İoannis Theodoratos, Türkiye'de seçime atıf yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi durumunda, Atina'nın ABD ve Fransa'dan F-16 veya Rafale uçaklarını almasına gerek kalmayacağını çünkü muhalefetin iktidarında Türkiye'nin mevcut filolarını dahi yükseltmeyeceğini söyledi.