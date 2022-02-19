Donbas'ta ateşkes 70 kez ihlal edildi: İki Ukrayna askeri hayatını kaybetti

Ekonomi

Tüm binalar için zorunlu: 'Yüzde 5' şartını sağlamayana ruhsat yok, tarih belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme ile bir parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan tüm binaların kullandığı enerjinin en az yüzde 5'inin güneş enerjisi paneli, rüzgar enerjisi, ısı pompası gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması zorunlu olacak. 1 Ocak 2023'ten itibaren projeleri yeni düzenlemeye göre hazırlanmayan binalara ruhsat verilmeyecek.