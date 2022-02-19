Dünya Donbasta ateşkes 70 kez ihlal edildi İki Ukrayna askeri hayatını kaybetti
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Donbas'ta ateşkes 70 kez ihlal edildi: İki Ukrayna askeri hayatını kaybetti

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu, iki Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini ve dört askerin yaralandığını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Donbasta ateşkes 70 kez ihlal edildi: İki Ukrayna askeri hayatını kaybetti
Donbas'taki Ukrayna askeri (Arşiv)

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların, 70 kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Donbas'ın Novotroyske, Granitne, Vodyane, Şırokine, Krımske, Troyske ve Bolotone bölgelerinin de aralarında olduğu farklı bölgelerde ayrılıkçılar tarafından açılan ateş sonucu Ukrayna ordusundan iki askerin yaşamını yitirdiği, dördünün ise yaralandığı aktarıldı.

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NE OLMUŞTU?

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine, Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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