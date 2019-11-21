​Erdoğan'ın restinden sonra Merkel'den açıklama gecikmedi: Ben hazırım

Hırvatistan'ın Batı Balkan ülkelerini AB'ye katma hedefini de desteklediklerinin altını çizen Merkel, "Kuzey Makedonya ile müzakere sürecinin yeniden başlatılması için gerekli ön şartları yerine getirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Balkan ülkelerinin AB'ye katılım sürecinin daha gerçekçi bir perspektife sahip olması gerektiğine işaret eden Merkel, verilen sözlerin tutulmamasının kötü sonuçlar doğuracağını kaydetti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel.



Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Halk Partisi (EPP) Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Hırvat mevkidaşı Andrej Plenkovic ile bir araya geldi.

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İki ülke birlikte hareket edecek

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamada bulunan Merkel, Hırvatistan ile Almanya'nın gelecek yıl Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığını paylaşacağını anımsatarak, Hırvatistan'a dönem başkanlığı süresince destek vereceklerini ifade etti.

Hırvatistan'ın dönem başkanlığında çözülecek sorunların Almanya'ya kolaylık sağlayacağını kaydeden Merkel, iki ülkenin bu nedenle birlikte hareket edeceğini söyledi.

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