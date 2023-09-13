Ermenistan'a bağlı yasa dışı rejim Karabağ'daki yolların açılmasını engelliyor

"Fakat Ermenistan'a bağlı yasa dışı rejim bu geçişi ve yolların açılmasını engelliyor. Uluslararası ortaklarımızı, bu yıkıcı politikaya son verilmesi için Ermenistan ve onun kurduğu yasa dışı rejim üzerindeki baskılarını iki katına çıkarmaya çağırıyoruz. 'Gri alan' statükosunu sürdürmek ve insani sorunları kasıtlı olarak militarize etmek onların nafile stratejisidir."