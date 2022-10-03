Filipinler ve ABD’den ortak askeri tatbikat

ABD ve Filipinler askerleri, “KAMANDAG 6” adlı 12 günlük ortak askeri tatbikat başlattı. Filipinler donanmasından Tuğamiral Bernard Valencia açılışta yaptığı açıklamada, yıllık tatbikata çoğunluğu deniz piyadesi 630 Filipinli askerin ve 2 bin 550 ABD’li denizcinin katıldığını söyledi.

Japonya ve Güney Kore askerlerinin de gözlemci olarak tatbikatta yer alacağını ifade eden Valencia, Luzon Adası, Metro Manila ve Palawan eyaleti çevresinde geçekleştirilecek tatbikatın sınıraşan suçlar, terörle mücadele ve diğer güvenlik konularına odaklanacağını belirtti.

ABD donanmasından Tuğamiral Derek Trinque de yaptığı açıklamada, tatbikatlarda kıyı savunma, amfibi harekatı ve gerçek mühimmatla atış eğitiminin yapılacağını söyledi.

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