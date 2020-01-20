Dünya Filipinlerde Taal Yanardağının bulunduğu ada yerleşime kapatılacak
ASYA

Filipinler'de Taal Yanardağı'nın bulunduğu ada yerleşime kapatılacak

İçişleri Bakanı Eduardo Ano, yaptığı açıklamada, Taal Gölü içinde bir krater adasındaki yanardağın bulunduğu Batangas eyaleti yetkililerinin, bölgedeki 4 köyde ikamet eden 6 bin ailenin yeniden yerleştirilmesi için federal hükümetten yer talebinde bulunduğunu bildirdi.

Haber Merkezi AA
Filipinler'deki Taal Yanardağı'n 12 Ocak'taki patlamasının ardından çıkan kül ve duman, 56 kilometredeki başkent Manila'ya kadar ulaştı.
Filipinler'deki Taal Yanardağı'n 12 Ocak'taki patlamasının ardından çıkan kül ve duman, 56 kilometredeki başkent Manila'ya kadar ulaştı.

Filipinler'de 12 Ocak'ta patlayan Taal Yanardağı'nın bulunduğu Volka Adası'ndaki yerleşimlerin kalıcı olarak taşınması planlanıyor.

  • Ada'nın "milli park" statüsünde olması nedeniyle normal şartlarda kalıcı yerleşim kurulamayacağını vurgulayan Ano, bölgede ikamet edenlerin karşı karşıya oldukları hayati tehlike sebebiyle mevcut yerleşimlerin taşınmasına karar verdiklerini belirtti.

Bu konuda aldıkları tavsiye kararının Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından onaylandığını ifade eden Ano, Volkan Adası'nda turizm faaliyetinin sürdürüleceğini ancak kalıcı iskana müsaade edilmeyeceğini söyledi.

Filipinler'deki Taal Yanardağı harekete geçti: Tehlike seviyesi 4'e çıkarıldı
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Filipinler'deki Taal Yanardağı harekete geçti: Tehlike seviyesi 4'e çıkarıldı
Filipinler'de harekete geçen ve dumanının yaklaşık 1 kilometreye ulaştığı görülen Taal Yanardağı nedeniyle yanardağa yakın bölgedeki 6 bin 346 kişi tahliye edildi ve tehlike seviyesi 4'e çıkarıldı. 4'üncü tehlike seviyesi, tehlikeli patlamaların saatler ya da günler içerisinde meydana gelebileceği anlamına geliyor.

82 binden fazla kişi, güvenlik nedeniyle tahliye edilmişti

Taal Yanardağı 1965'te patladığında bölgede yaşayan 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Yanardağ'ın 12 Ocak'taki patlamasının ardından çıkan kül ve duman, 56 kilometredeki başkent Manila'ya kadar taşınmıştı.

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📌Filipinler'deki Taal Yanardağı'n 12 Ocak'taki patlamasının ardından çıkan kül ve duman, 56 kilometredeki başkent Manila'ya kadar ulaştı. 📌Ülke, Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattı üzerinde bulunuyor.

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  • Filipinler Volkan ve Deprem Bilimleri Enstitüsü, patlamanın ardından bölgedeki acil durum seviyesini, "lav püskürme tehlikesine" işaret eden 4'e yükseltmiş, yalnızca Ada'daki yerleşimlerin yanı sıra göl çevresinde bulunan yerleşimlerdeki 82 binden fazla kişi güvenlik nedeniyle tahliye edilmişti.

Dünyanın en küçük yanardağı Taal, Filipinler'deki 24 aktif volkan arasında yer alıyor.

Filipinler, Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattı üzerinde bulunuyor.

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Araçlar artık yeni yönetmeliğe göre çekiliyor: Aracı çekilenler parasının iadesini talep edebilir

Hatalı park eden her araç artık çekilmiyor. Yönetmelikte belirtilen yerlere park edilen araçlar çekicilirken çekilen araç sayısında azalma olduğu belirtiliyor. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Çekmenin bir amacı var. Her aracı kaldırıp götüremezsin" dedi. Ağaoğlu, bir park yasağı tabelasını ve yanında park halindeki araçları göstererek, "Bu araçlar trafiği engellemediği için buradan kaldırılamaz. Buradan aracı kaldırılan vatandaşın şu hakkı vardır; cezayı ödeyecek, trafik kuralını ihlal etmiş. Ancak aracını kim çektiyse, o makbuzla o iktisadi işletme, ya da ticari kuruluş kimse o kuruluştan hem çekici ücretinin, hem de otopark parasının iadesini talep edebilir. Kabul etmedikleri takdirde de tüketici, ikametinin bulunduğu yerdeki ya da o işletmenin bulunduğu yerdeki Kaymakamlıktaki tüketici hakem heyetine başvurup bu bedelin iadesini talep edebilir" ifadelerini kullandı.

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