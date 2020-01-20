Filipinler'de Taal Yanardağı'nın bulunduğu ada yerleşime kapatılacak İçişleri Bakanı Eduardo Ano, yaptığı açıklamada, Taal Gölü içinde bir krater adasındaki yanardağın bulunduğu Batangas eyaleti yetkililerinin, bölgedeki 4 köyde ikamet eden 6 bin ailenin yeniden yerleştirilmesi için federal hükümetten yer talebinde bulunduğunu bildirdi.

Haber Merkezi 20 Ocak 2020, 16:24 Son Güncelleme: 20 Ocak 2020, 16:38 AA