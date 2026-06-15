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Filipinler’in güneyinde 6.2 büyüklüğünde deprem

Filipinler’in güneyinde 6.2 büyüklüğünde deprem

13:4615/06/2026, Pazartesi
DHA
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İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.
İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.

Filipinler'in güneyindeki Davao Oriental eyaletinde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 111,9 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Filipinler'in Davao Oriental eyaletine bağlı Pondaguitan'ın 67 kilometre güneydoğu açıklarında 6.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.

111,9 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.



#Filipinler
#deprem
#ABD Jeolojik Araştırma Merkezi
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