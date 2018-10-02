Filistin’de hayat durdu

Filistinliler, İsrail Meclisi’nde kabul edilen Yahudi Ulus Devlet Yasası ile Doğu Kudüs’ün doğusunda yer alan Han el-Ahmer’in yıkım kararını protesto için ülke genelinde greve gitti. İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi’nde grev nedeniyle banka ve okullar ile diğer tüm kamu kurumları kapanırken, Batı Şeria’da toplu taşıma hizmetleri de verilmedi. Hayatın adeta durma noktasına geldiği Batı Şeria’da petrol istasyonları ve fırınlar dahil olmak üzere tüm dükkanlar kepenk indirdi.

İSRAİL’DEKİ NÜFUS DA KATILDI

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, Yahudi Ulus Devlet Yasası ile Han el-Ahmer’in yıkım kararını protesto etmek için düzenlenen greve Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze’nin yanı sıra İsrail’de yaşayan Filistinlilerin de destek verdiğini belirtti. Grev kapsamında tüm Filistin şehirlerinde oturma eylemleri yapılacağını ifade eden Ebu Yusuf, “Bu grev hem işgalcilere hem de dünyaya Yahudi Ulus Devlet Yasasını kabul etmediğimizi ve İsrail’in Filistin halkına yönelik uygulamalarına karşı tepkimizi göstermek için verilmiş bir mesajdır” dedi.

DOĞU KUDÜS KEPENK AÇMADI

Tüm Filistin’de olduğu gibi Doğu Kudüs’te de esnaf dükkanlarını açmayarak greve destek verdi. Doğu Kudüs’ün en renkli ve hareketli bölgelerinden biri olarak bilinen, Mescid-i Aksa’nın da içinde yer aldığı, “Eski Şehir” bölgesinde dükkanların tamamının kapalı olduğu gözlendi.

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Yahudiler taş ve sopalarla saldırdı

Mescid-i Aksa’nın Amud kapısı yakınında bulunan el-Musrara mahallesindeki dükkanlara Yahudi yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı. Bölgedeki görgü tanıklarından alınan bilgiye göre nedeni henüz öğrenilemeyen saldırı sırasında dükkanlardaki Arap müşteri ve mekan sahiplerinden onlarcasının hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Tanıklar, İsrail polisinin saldırılar sırasında mahalleyi savunan Filistinli gençlerin olduğu tarafa göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini dile getirdi. İsrail makamları, kadim kentin Musrara mahallesindeki çarşıya giden yolları günün büyük bir kısmında kapatarak, ticarethane sahiplerine baskı uygulamaya devam ediyor.

Han el-ahmer’de gergin bekleyiş

İsrail Yüksek Mahkemesi, mayıs ayında Han el-Ahmer bölgesinde yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti. Hem uluslararası camiadan gelen tepkiler hem de Filistinlilerin direnişi sebebiyle İsrail güçleri yıkımı gerçekleştirememişti. İsrail mahkemesi’nin Han el-Ahmer’e ilişkin verdiği son tahliye tarihi ise dün itibariyle doldu. Bölgede gergin bir bekleyiş hakim. Yıkımı engellemek için Han el-Ahmer köyünde hazırlık yaptıklarını açıklayan Fetih Hareketi, Filistin halkına dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunarak, yıkımın engellenmesi için herkesi Han el-Ahmer köyüne gitmeye davet etti.

Çocuk düşmanı devlet

Filistin, İsrail’in “çocuk haklarını çiğneyen devlet” olarak tanınmasını istedi. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği “Filistinli çocukların İsrail tarafından hedef alınması” konulu mektubunda, Filistinli çocukları öldürmesi ve keskin nişancılar tarafından doğrudan hedef alması nedeniyle İsrail’in BM’nin yıllık “Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar” raporuna “çocuk haklarını ihlal eden bir devlet olarak eklenmesi” talebinde bulundu. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre İsrail, 30 Mart’tan bu yana Gazze’de “Büyük Dönüş Yürüyüşü” adı altında barışçıl eylemler düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde şu ana kadar 34’ü çocuk, 3’ü kadın 193 Filistinliyi şehit etti.

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