Dünya Fransız dergisinden skandal kapak Türkiye karşıtı Le Point yeniden Erdoğanı hedef aldı
AVRUPA

Fransız dergisinden skandal kapak: Türkiye karşıtı Le Point yeniden Erdoğan'ı hedef aldı

Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan yayınlar yapan Fransız Le Point dergisi son sayısında yeni bir skandala imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in fotoğrafını kullanarak "Şeytaniler" başlığı atan Le Point büyük tepki çekti. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının barışçıl yollarla çözüme kavuşması adına attığı adımları görmezden gelen Le Point, Erdoğan’ın Rusya’ya karşı yumuşak tutum sergilediğini öne sürdü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransız dergisinden skandal kapak: Türkiye karşıtı Le Point yeniden Erdoğanı hedef aldı
Fransız Le Point dergisinin son sayısının kapağı

Türkiye karşıtı yayınlarıyla bilinen Fransız Le Point dergisi, bu hafta yayınlanan sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in fotoğrafını kullanarak "Şeytaniler" başlığı atan Le Point, yeni bir skandala imza attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin tarafından Batı’yı bölmek için yönlendirildiğini öne süren Le Point, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı harekatı vurgulayarak Erdoğan’ın tutumunu eleştirdi.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının barışçıl yollarla çözüme kavuşması adına attığı adımları görmezden gelen Le Point, Erdoğan’ın Rusya’ya karşı yumuşak tutum sergilediğini öne sürdü.

İYİ PARTİ VEKİLİNİN AÇIKLAMALARI ERDOĞAN'I HEDEF ALAN MAKALEDE

Guillaume Perrier tarafından kaleme alınan makalede İYİ Parti milletvekili ve eski Moskova Büyükelçisi Aydın Adnan Sezgin’in "Erdoğan otoriterleştikçe Putin onu daha çok seviyor" açıklamalarına da yer verildi.

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