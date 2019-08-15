Dünya Gökten plastik yağdı
OKYANUSYA

​Gökten plastik yağdı

Gökten plastik yağdı

Kuzey Kutbu'nda gökten plastik parçacıklarının yağdığı açıklandı. Bir litre karda 10 binden fazla plastik parçacık bulundu. Araştırmada "kutuplar gibi el değmemiş bir bölgede bile" kar tanelerine karışıp yağdığı belirtildi.

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Vernik, boya ve muhtemelen sentetik elyaf parçaları bulunduğu açıklandı.
Vernik, boya ve muhtemelen sentetik elyaf parçaları bulunduğu açıklandı.

Alman-İsviçreli araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada, boyutları 5 milimetrenin altında; içerisinde lastik parçaları, vernik, boya ve muhtemelen sentetik elyaf parçalarının da yer aldığı plastik parçacıkların, "kutuplar gibi el değmemiş bir bölgede bile" kar tanelerine karışıp yağdığı bildirildi.

Tesadüf eseri bulundu

"Science Advances" dergisinde yayınlanan bir çalışma, araştırma ekibinden doktor Melanie Bergmann, çalışmaları sırasında bitki selülozu ya da hayvan tüyü gibi doğal parçalar bulmayı umduklarını, ancak bunlardan başka tespit ettikleri plastik parçacıklarının, kendilerini çok şaşırttığını söyledi.

  • "Kardaki plastik parçalarının çoğunluğunun, havadan geldiği açıkça görülüyor" diyen Bergmann, söz konusu maddelerin, insan sağlığına zararlı olup olmadığını henüz bilmediklerini belirtirken, dünyadaki plastik kullanımına dikkat çekti, "Çevremize karşı davranışlarımızı yeniden değerlendirmeliyiz" dedi.

Rakamlar düşündürücü

Çalışmada ayrıca Almanya ve İsviçre'deki kar tanelerinin, kutup bölgelerindeki örneklere nazaran çok daha fazla plastik parçacık içerdiği, kutup bölgelerinde, litrede yaklaşık 10 bin parçacığın bulunduğu ifade edildi.

Araştırmacılar plastik parçacıklarının atmosfer boyunca Kutup bölgesine rüzgarlarla taşınmış ve kar ile yeryüzüne yağmış olabileceği ihtimalleri üzerinde duruyor.

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