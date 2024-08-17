Hamas'tan uluslararası toplum ve BM'ye çağrı: Sessizliği bırakın acımasız suçları durdurun

Terör devleti İsrail, Gazze’de Muhammed Kumsan’ın yeni doğan ikiz bebeklerini ve eşini katletti. Kumsan, kız bebeklerinin doğum belgelerini çıkarmak üzere hastaneye gittiğinde kendisine gelen telefonla evlerinin vurulduğunu ve ailesinin şehit edildiğini öğrendi. Al Jazeera muhabirine yaşadıklarını anlatan acılı baba, eşinin yardımsever bir doktor olduğunu, hamile olduğu dönemde dahi hastaları tedavi ettiğini anlattı. Yeni doğan bebeklerine Aysel ve Aser ismini verdiğini söyleyen Muhammed Kumsan, “Doğum belgelerini aldığım gün, onların ölüm belgeleri için başvurduğum gündü. Evin bombalanma operasyonu hakkında hiçbir ön uyarı yapılmadı. Ne benim ne de başka birinin askeri faaliyetlerle bir ilgisi yok. Biz sivildik. Askeri eylemlerle hiçbir ilgimiz yok.” dedi.