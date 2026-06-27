Havada pilot krizi

Newark-Halifax seferini yapan yolcu uçağında kaptan pilotun havada kriz geçirmesi üzerine büyük bir panik yaşandı. Uçağın ani manevralarla sarsılmasının ardından kabine çıkartılan pilot, uçaktaki bir hemşire ve yolcular tarafından emniyet kemerleriyle zapt edilerek sakinleştirilmeye çalışıldı. Air Canada adına bölgesel ortak PAL Airlines tarafından işletilen AC7664 sefer sayılı uçuşta yaşanan can pazarının ardından yardımcı pilot uçağın kontrolünü tamamen ele alarak Boston Logan Uluslararası Havalimanı'na yöneldi. 61 yolcusu bulunan De Havilland Q400 tipi uçak, Boston'a güvenli bir şekilde acil iniş yaptı.

Havalimanında uçağı karşılayan acil servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından kaptan pilotu hastaneye kaldırdı. Yolcular, kabin görevlilerinin süreç boyunca soğukkanlılığını koruyarak süreci profesyonelce yönettiğini vurguladı. Yaşanan dehşet anlarını Rodney McDonald anlattı. Kaptan pilotun nöbet (epilepsi krizi) geçirdiğini fark ettiklerini belirten McDonald, uçaktaki bir hemşirenin yönlendirmesiyle yaklaşık dört yolcunun pilota müdahale ettiğini söyledi. Pilotun fiziksel olarak bilincini kaybettiğini ve kontrolsüz hareketler yaptığını dile getiren yolcu, "Onu kontrol altına almak için uğraştık. Bacaklarını, kollarını ve göğsünü zapt etmek için bulabildiğimiz kadar çok emniyet kemeri kullandık. Onu sakin tutmaya çalışmak yaklaşık 40 dakika süren oldukça zorlu bir mücadeleydi" ifadelerini kullandı.