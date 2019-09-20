Dünya Her 11 saniyede bir bebek ölüyor
AFRİKA

Her 11 saniyede bir bebek ölüyor

Her 11 saniyede bir bebek ölüyor

Birleşmiş Milletler, dünyada her 11 saniyede bir anne ya da bebeğin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Küresel olarak hamile kadın ve bebek ölümlerinde düşüş görülse de ölümlerin arttığı 13 ülke olduğu saptandı. Bu ülkelerin başında iç savaşın yaşandığı Suriye ve ekonomik krizle boğuşan Venezuela geliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
BM'nin verilerine göre Afrikada her 13 çocuktan biri beşinci doğum gününü görmeden hayatını kaybediyor.
BM'nin verilerine göre Afrikada her 13 çocuktan biri beşinci doğum gününü görmeden hayatını kaybediyor.

Birleşmiş Milletler (BM), çocuklar ve gebelik sırasında görülen anne ölümlerinde küresel çapta düşüş yaşandığını açıkladı. İlgili raporda aktarılan veriler, doğum esnasında ve gebelikte oluşan komplikasyonlar sonucu ölen kadınların sayısının üçte bir oranda düştüğünü ortaya koyuyor. Buna göre anne adayı ölümleri, 2000 yılında 451 bin iken, bu rakam 2017'de 295 bine geriledi.

2000'lerin başından bu yana beş yaş altı çocuklar arasında görülen ölümlerin de dünya çapında yarı yarıya azalarak, yılda 5,3 milyona düştüğü belirtildi. Bu ölümlerin yarısı bebekler doğduktan sonrak henüz ilk ayında gerçekleşti. Ayrıca söz konusu verilere göre geçtiğimiz yıl günde yaklaşık 7 bin yeni doğan bebek hayatını kaybetti.

Açıklanan bilgiler, ölüm vakalarının ciddi oranda düşüşe geçtiğine işaret etse de hala günde yaklaşık 800 kadının gebelik ya da doğum sırasında öldüğüne işaret ediyor.

Küresel olarak hamile kadın ve bebek ölümlerinde düşüş görülse de ölümlerin arttığı 13 ülke olduğu saptandı. Bu ülkeler arasında iç savaşın yaşandığı Suriye ve ekonomik krizle boğuşan Venezuela da yer alıyor.

Afrika'da 50 kat fazla

BM doğumun güvenli bir şekilde gerçekleşebilmesi için hizmete erişimde yaşanan eşitsizliğe dikkat çekti. Durumun özellikle Sahra altı Afrika ülkelerinde çok ağır olduğu belirtiliyor. Gelir düzeyinin yüksek olduğu ülkelere kıyasla hamile ölümlerinin bu bölgedeki ülkelerde 50 kat fazla olduğu, ayrıca fakir ülkelerde bebeklerin ölümle karşı karşıya kalma ihtimalinin 10 kat daha yüksek olduğu vurgulanıyor. BM'nin verilerine göre bölgede her 13 çocuktan biri beşinci doğum gününü görmeden hayatını kaybediyor. Bu oran Avrupa ülkelerinde 196 çocukta bir olarak gerçekleşiyor.

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