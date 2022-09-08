Dünya Hırvatistanda TİKAnın desteğiyle tamamlanan Sisak Camii açılıyor
AVRUPA

Hırvatistan’da TİKA’nın desteğiyle tamamlanan Sisak Camii açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nisan 2016’da Hırvatistan’a gerçekleştirmiş olduğu resmi ziyarette, Zagreb’in yaklaşık 60 km güney doğusunda Sisak kentinde yapılması planlanan İslam Kültür Merkezi gündeme getirilmiş, Türkiye’den projeye destek verilmesi talep edilmişti.

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Haber Merkezi AA
Hırvatistan’da TİKA’nın desteğiyle tamamlanan Sisak Camii açılıyor
Sisak Camii.

Projenin inşaat çalışmaları Nisan 2017’de Hırvatistan İslam Birliği tarafından başlatılmıştır. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic’in Ocak 2019’da Türkiye’yi ziyaret, sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla talimatlarıyla TİKA ve Hırvatistan İslam Birliği arasında “Sisak İslam Kültür Merkezi Projesi, Kapsamında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı” imzalanmış ve TİKA projeye dahil olmuştur.

TİKA’nın desteğiyle yürütülen inşaat çalışmaları Ağustos 2022 tarihi tamamlandı. Bölgedeki Müslüman nüfusun hem ibadet alanı olarak hem de kültürel ve sosyal faaliyetleri için faydalanabileceği çok yönlü bir yapı olan İslam Kültür Merkezi’ne Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismi verildi.

Birbirine yönelik iki bitişik yapıdan oluşan proje kapsamında 586 kişilik bir camii ile birlikte içinde konferans salonu, kütüphane, restoran, idari odalar, sınıflar, lojman ve misafir odalarının bulunduğu bir kültür merkezi bulunuyor.

TİKA’nın Hırvatistan’daki faaliyetleri

Zagreb Ofisini 2016 yılında açarak Hırvatistan’daki faaliyetlerini hızlandıran TİKA, bugüne kadar idari ve sivil altyapıların geliştirilmesi, kültürel işbirliği, eğitim gibi pek çok alanda Türkiye-Hırvatistan işbirliğine katkı sağlayacak toplamda 100 projeyi hayata geçirdi.

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