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Hizbullah İsrail'e ait askeri hedeflere 5 saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu

Lübnan'daki İran destekli Hizbullah Hareketi, İsrail'e yönelik saldırılarına ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, İsrail'e ait sınır hattında bulunan Branit üssünün farklı saatlerde İran yapımı Burkan füzesi, güdümlü füze ve topçu atışlarıyla 3 defa vurulduğu kaydedildi.

10:55 - 17/04/2024 Çarşamba
AA
Hizbullah, İsrail'e ait askeri hedeflere 5 saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu
Hizbullah, İsrail'e ait askeri hedeflere 5 saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden sınır bölgesinde yer alan İsrail'e ait askeri hedeflere 5 saldırı düzenlediğini bildirdi.


Açıklamada, İsrail'e ait sınır hattında bulunan Branit üssünün farklı saatlerde İran yapımı Burkan füzesi, güdümlü füze ve topçu atışlarıyla 3 defa vurulduğu kaydedildi.


İsrail'in Metula yerleşim birimi ve Ramya askeri mevziisinin de füze ve topçu atışlarıyla hedef alındığı, İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

Öte yandan İsrail ordusu da Lübnan'daki bazı Hizbullah hedeflerine saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Hiyam, Mansuri, Alma eş-Şaab ve Yatr beldelerinde yer alan Hizbullah hedeflerine hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattında devam eden çatışmalarda şu ana kadar 276 Hizbullah mensubu, 54 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.


İsrail Lübnan Hizbullahı'nın üst düzey yöneticilerini vurdu

İşgalci İsrail, 1 Nisan 2024 günü İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Büyükelçilik konutunu vurdu. Saldırıda İran'ın üst düzey generalleri öldü. Art arda intikam açıklamalarında bulunan İran, 12 günün ardından 13 Nisan'ı 14 Nisan'a bağlayan gece saat 23.00 sıraları İsrail'e kamikaze drone saldırısı başlattı. Cılız saldırı işgalci İsrail ordusuna hiçbir zayiat vermezken, özellikle sosyal medyada 'yeni bir savaş' iddiaları tartışıldı. İran'ın, İsrail'e saldırmadan önce ABD ve Rusya'yı bilgilendirdiği ortaya çıktı. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın X hesabından yaptığı açıklamada, "ABD ve Rusya'yı saldırıdan önce bilgilendirdik" ifadeleri yer aldı. Aradan geçen birkaç günün ardından işgalci İsrail ve İran arasındaki gerilim tırmanarak devam ediyor. Son olarak bu sabah işgal kuvvetlerinin Lübnan'a gerçekleştirdiği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey yöneticilerinin öldüğü iddia edildi. Lübnan Hizbullahı henüz bir açıklama yapmazken işgalci İsrail ordusu saldırıya ait görüntüleri paylaşarak uzun zamandır izlediği hedefleri vurduğunu açıkladı.


#İsrail
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#Hizbullah
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