Hizbullah, İsrail'e ait askeri hedeflere 5 saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden sınır bölgesinde yer alan İsrail'e ait askeri hedeflere 5 saldırı düzenlediğini bildirdi.
Açıklamada, İsrail'e ait sınır hattında bulunan Branit üssünün farklı saatlerde İran yapımı Burkan füzesi, güdümlü füze ve topçu atışlarıyla 3 defa vurulduğu kaydedildi.
İsrail'in Metula yerleşim birimi ve Ramya askeri mevziisinin de füze ve topçu atışlarıyla hedef alındığı, İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.
Öte yandan İsrail ordusu da Lübnan'daki bazı Hizbullah hedeflerine saldırı düzenlediğini duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Hiyam, Mansuri, Alma eş-Şaab ve Yatr beldelerinde yer alan Hizbullah hedeflerine hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattında devam eden çatışmalarda şu ana kadar 276 Hizbullah mensubu, 54 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.