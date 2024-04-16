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Dünya

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine İHA saldırısı: 3 İsrailli yaralandı

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'nin insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 3 İsraillinin yaralandığı belirtildi.

17:16 - 16/04/2024 Salı
AA
Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri üssüne onlarca katyuşa füzesi fırlattı
Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri üssüne onlarca katyuşa füzesi fırlattı

İsrail ordu radyosunun haberine göre Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınırdaki Kiryat Şmona yerleşim birimi yakınındaki Beyt Helel'e İHA saldırısı düzenledi.


Kanal 14'ün haberinde Hizbullah'ın saldırısında 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.


Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise İsrail'e ait Beyt Helel'de yer alan Demir Kubbe'nin 2 defa hedef alındığı, sistemi kullanan İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.


İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan düzenlenen İHA saldırısının incelendiği bildirildi.


Öte yandan Lübnan medyası, İsrail'in Sur kentine bağlı Ayn Baal beldesinde seyir halindeki bir aracı İHA'yla hedef aldığını aktardı.


Saldırı nedeniyle yaralıların olduğu ve olay yerine ambulansların sevk edildiği belirtildi.





#Lübnan
#Hizbullah
#İsrail
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