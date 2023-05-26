Hizbullah'tan İsrail'e uyarı: Savaşa yol açacak en ufak bir hata uçuruma sürükler

"Yanlış hesap yapmayın. Bölgede büyük bir savaşa yol açacak en ufak bir hata sizi uçuruma ve yok olmaya sürükler. Herhangi bir büyük savaş tüm sınırları içine alır. Bizim de meydanları ve alanları dolduracak yüzbinlerce savaşçımız var." diyen Nasrallah, İsrail'in duvarlar ve silahlar arkasına saklandığını, ülke içinde parçalanma yaşadığını ve Filistin halkıyla herhangi bir müzakerede şartlarını dikte ettirmekten aciz olduğunu iddia etti.