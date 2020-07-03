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Dünya Husiler SİHAlarla Suudi Arabistanın güneybatısını vurdu
ASYA

Husiler SİHA'larla Suudi Arabistan'ın güneybatısını vurdu

Husiler, silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki bir havaalanı ve askeri hava üssünün hedef alındığını duyurdu. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri bugün, Husilerin Suudi Arabistan topraklarına gönderdiği 4 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıklamıştı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri yaptığı yazılı açıklamada, çok sayıda Kasıf-2K tipi SİHA'yla Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Hamis Muşayt ve Necran kentlerine geniş çaplı bir hava operasyonu düzenlediklerini belirtti.

Seri, SİHA'ların Necran Havaalanı'nda bir kontrol ve operasyon odasını, Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü'nde bir silah deposu ve uçak hangarı ile diğer bazı askeri hedefleri vurduğunu ifade etti.

  • Seri ayrıca, hava saldırısının hedeflere tam isabetle gerçekleştiğini kaydetti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri bugün, Husilerin Suudi Arabistan topraklarına gönderdiği 4 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıklamıştı.

Yaklaşık 6 yıldır Husilerin kontrolünde bulunan başkent Sana'nın bazı bölgelerine çarşamba günü yeniden hava saldırıları düzenleyen koalisyon güçleri, dün de Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına karşı "nitelikli bir operasyon" başlatacağını duyurmuştu.

Husiler ise koalisyon güçlerinin ülkenin kuzeyindeki Sada kentine düzenlediği hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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