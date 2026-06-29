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İletişim Başkanı Duran İsrail’in 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımasına tepki gösterdi

İletişim Başkanı Duran İsrail’in 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımasına tepki gösterdi

00:3829/06/2026, Pazartesi
IHA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımasına sosyal medyadan tepki gösterdi. Duran, on binlerce masum sivili katleden bir yönetimin tarihi siyasi silah olarak kullanmaya cüret etmesinin beyhude bir örtbas çabası olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail’in 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımasına tepki gösterdi.


Duran yaptığı açıklamada, "Bebek, kadın, yaşlı demeden on binlerce masum sivili gözlerini kırpmadan katlederek 21. yüzyılın en vahşi katliama imza atan İsrail yönetiminin, tarihi olayları siyasi bir silah olarak kullanmaya cüret etmesi tek kelimeyle ikiyüzlülüktür. İsrail’in 1915 olaylarını sözde ‘soykırım’ olarak tanıması, ellerine bulaşan Filistinli masumların kanını, Orta Doğu’da yürüttükleri devlet terörünü ve fütursuzca işledikleri insanlık suçlarını örtbas etme çabasının beyhude bir dışavurumudur. Ahlaki ve tarihî yükümlülüklerden bahsedenlerin, bugün hastaneleri, okulları, ibadethaneleri ve mülteci kamplarını aralıksız bombalayan, uluslararası hukuku ayaklar altına alan bir yapı olması insanlık tarihinin gördüğü en büyük ironidir. Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırım suçuyla yargılananların Türkiye’ye tarih dersi vermeye veya vicdan bekçiliğine soyunmaya zerre kadar hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.



#İsrail
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#Sözde Soykırım
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