Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Dışişleri'nden canavar devlet İsrail'e 'sözde Ermeni soykırımı' tepkisi: Kendi suçlarını örtbas etmeyi hedefliyor

Dışişleri'nden canavar devlet İsrail'e 'sözde Ermeni soykırımı' tepkisi: Kendi suçlarını örtbas etmeyi hedefliyor

21:4528/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dışişleri Bakanlığı, canavar devlet İsrail’in sözde Ermeni soykırımı iddialarını kabine kararıyla kabul etmesini kınayarak, bu adımın İsrail'in kendi suçlarını örtbas etmeyi hedefleyerek alındığını belirtti. Açıklamada, soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin Filistinlilere yönelik soykırım ve savaş suçları nedeniyle uluslararası hukuk önünde hesap vermesi gerektiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı, canavar devlet İsrail'in sözde Ermeni soykırımını kabinede kabul ederek kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflediğini belirterek, kararı kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hukuki ve tarihi gerçekleri yok sayan bu girişimin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Filistinlilere karşı işlenen suçlarla bağlantılı soruşturma kapsamında hakkında tutuklama emri bulunan soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer sorumluların içinde bulunduğu durumu ortaya koyduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin, İsrail'in bölgedeki genişlemeci ve istikrarsızlaştırıcı politikalarının sona ermesi ve soykırımcı Netanyahu hükümetinin Filistin halkı başta olmak üzere sivillere karşı işlediği suçlardan dolayı hukuk önünde hesap vermesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.


#Dışişleri Bakanlığı
#İsrail
#Sözde Ermeni Soykırımı
#tepki
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS SONUÇ TARİHİ 2026: Üniversite sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler hangi gün başlayacak? ÖSYM takvimi