Dışişleri'nden canavar devlet İsrail'e 'sözde Ermeni soykırımı' tepkisi: Kendi suçlarını örtbas etmeyi hedefliyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hukuki ve tarihi gerçekleri yok sayan bu girişimin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Filistinlilere karşı işlenen suçlarla bağlantılı soruşturma kapsamında hakkında tutuklama emri bulunan soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer sorumluların içinde bulunduğu durumu ortaya koyduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin, İsrail'in bölgedeki genişlemeci ve istikrarsızlaştırıcı politikalarının sona ermesi ve soykırımcı Netanyahu hükümetinin Filistin halkı başta olmak üzere sivillere karşı işlediği suçlardan dolayı hukuk önünde hesap vermesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.