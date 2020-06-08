İngiltere'deki ırkçılık karşıtı protestoda heykeli yıkılan Edward Colston: Amerika'ya 100 bin köle satan tüccar

ABD'de ikinci George Floyd vakası: Yere yıkılan adamın ensesine şok tabancasını dayayıp elektrik verdi

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesinin yankıları sürerken, polislerin siyahilere şiddet uyguladığı haberlere bir yenisi daha eklendi. Virginia eyaletinde siyahi bir kişiyi gözaltına almak için elektroşok silahıyla birden fazla kez ateş eden ve orantısız güç kullanan polis memuru Tyler Timberlake, 'orantısız güç kullanmak' suçuyla gözaltına alındı. Yaklaşık 8 yıldır polis olan Timberlake'in hüküm giymesi durumunda 36 aya kadar hapis cezası alması bekleniyor. Öte yandan, orada bulunan diğer polis memurlarının da görevden uzaklaştırıldığı ve olaya ilişkin idari soruşturmanın devam ettiği belirtildi.