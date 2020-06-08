Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya İngilteredeki ırkçılık karşıtı protestoda heykeli yıkılan Edward Colston Amerikaya 100 bin köle satan tüccar
AMERİKA

İngiltere'deki ırkçılık karşıtı protestoda heykeli yıkılan Edward Colston: Amerika'ya 100 bin köle satan tüccar

Londra'nın yanı sıra Bristol kentindeki gösteride 17. yüzyılda köle ticareti yapan Edward Colston'un heykeli devirerek nehre atıldı. Colston, 1672-1689 yılları arasında 80 bin Afrikalı erkek, kadın ve çocuğun Amerika'ya köle olarak götürmüştü. Kurduğu Royal African Company ile köle ticaretinde tekelleşen Colston'ın servetini o dönemde yaptığı köle ticaretiyle elde ettiğine inanılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Edward Colston'un heykeli yıkılıp suya atıldı.
Edward Colston'un heykeli yıkılıp suya atıldı.

Siyahi George Floyd'un ABD'de polis tarafından öldürülmesinin ardından İngiltere’de başlayan gösteriler devam ediyor. Londra'nın yanı sıra Bristol kentindeki gösteride 17. yüzyılda köle ticareti yapan Edward Colston'un heykeli devirerek nehre atıldı.

1895'te yapılan bronz heykelin kaldırılması için düzenlenen bir imza kampanyasına 11 bin kişi destek vermişti. Peki heykeli yıkılan Edward Colston kimdir?

Edward Colston kimdir?

Colston, 1672-1689 yılları arasında 80 bin Afrikalı erkek, kadın ve çocuğun Amerika'ya köle olarak götürmüştü. Kurduğu Royal African Company ile köle ticaretinde tekelleşen Colston'ın servetini o dönemde yaptığı köle ticaretiyle elde ettiğine inanılıyor.

Şirket, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kölelerin göğüslerine ‘RAC’ damgası vuruyordu.

Şirketin 1672 ila 1689 yılları arasında Karayiplerde ve Amerika’da yaklaşık 100 bin Batı Afrikalı köle sattığı düşünülüyor

6-8 hafta süren yolculuklarda köle yapılmak için Amerika'ya götürülen siyahlardan binlercesinin hastalık, cinayet ve işkenceyle öldüğü belirtiliyor.

İsmi hâlâ Bristol kentindeki sokak ve binalara verilmiş durumda.

Abone Ol Google News
ABD polisi uslanmıyor

ABD polisi uslanmıyor

Yerdeki adamın ensesine şok tabancasını dayayıp elektrik verdi.
Ayasofyadan ezan sesi yükselecek

Ayasofya'dan ezan sesi yükselecek

​MHP lideri Bahçeli'den flaş açıklamalar.
Yüzde 40 indirim

Yüzde 40 indirim

​Hem kahramanlar hem de beraberindeki 3 kişi için geçerli.
Türkiye'de <br>ilk kez görüldü

Türkiye'de
ilk kez görüldü

Beyin omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi.
Amerika'ya 100 bin <br>köle satan tüccar

Amerika'ya 100 bin
köle satan tüccar

​İngiltere'de heykeli yıkılan Edward Colston kimdir?
Tartışılan büst iki müdürün başını yaktı

Tartışılan büst iki müdürün başını yaktı

​Dizi karakterini Ertuğrul Gazi yaptılar!
Kadere bak

Kadere bak

​En büyük hayalini gerçekleştirdiği gün hayatını kaybetti.
Bu da İYİ Parti kaçağı

Bu da İYİ Parti kaçağı

​İşte Akşener'in sağ kolu Türkkan'ın kaçak fabrikası ve çiftliği.
Hala ciddiye almayanlar var

Hala ciddiye almayanlar var

​Koronadan hayatını kaybeden 27 yaşındaki gencin son videosu.
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Türkiye'nin gururu sefere hazırlanıyor

Türkiye'nin gururu sefere hazırlanıyor

​Boğaz'dan geçerken sökülen kuleler yerine yerleştiriliyor.
Taslak hazır

Taslak hazır

​İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarıyla ilgili önemli değişiklikler geliyor.
ABD'nin utanç tarihi

ABD'nin utanç tarihi

​Siyahilere uygulanan ayrımcılığın ikonik fotoğrafları.
Yanan ormanlar eski haline dönüyor

Yanan ormanlar eski haline dönüyor

​"Arap şeyhleri için arazi açılıyor" diyenleri utandıracak haber.
BAE bu savaşı kazanamaz!

BAE bu savaşı kazanamaz!

Hafter'e silah yağdıran BAE büyük darbe aldı.
ABD geride tozunu bırakmıyor

ABD geride tozunu bırakmıyor

​Katil polisin bağlı olduğu polis departmanı bile kapatılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.