İngiltere'deki ırkçılık karşıtı protestoda heykeli yıkılan Edward Colston: Amerika'ya 100 bin köle satan tüccar

Siyahi George Floyd'un ABD'de polis tarafından öldürülmesinin ardından İngiltere’de başlayan gösteriler devam ediyor. Londra'nın yanı sıra Bristol kentindeki gösteride 17. yüzyılda köle ticareti yapan Edward Colston'un heykeli devirerek nehre atıldı.
1895'te yapılan bronz heykelin kaldırılması için düzenlenen bir imza kampanyasına 11 bin kişi destek vermişti. Peki heykeli yıkılan Edward Colston kimdir?
Edward Colston kimdir?
Colston, 1672-1689 yılları arasında 80 bin Afrikalı erkek, kadın ve çocuğun Amerika'ya köle olarak götürmüştü. Kurduğu Royal African Company ile köle ticaretinde tekelleşen Colston'ın servetini o dönemde yaptığı köle ticaretiyle elde ettiğine inanılıyor.
Şirket, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kölelerin göğüslerine ‘RAC’ damgası vuruyordu.
Şirketin 1672 ila 1689 yılları arasında Karayiplerde ve Amerika’da yaklaşık 100 bin Batı Afrikalı köle sattığı düşünülüyor
6-8 hafta süren yolculuklarda köle yapılmak için Amerika'ya götürülen siyahlardan binlercesinin hastalık, cinayet ve işkenceyle öldüğü belirtiliyor.
İsmi hâlâ Bristol kentindeki sokak ve binalara verilmiş durumda.