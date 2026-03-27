Irak ile ABD anlaştı: Irak toprakları saldırılarda kullanılmayacak

Irak ile ABD anlaştı: Irak toprakları saldırılarda kullanılmayacak

23:1127/03/2026, Cuma
AA
Irak ile ABD, terör saldırılarının önlenmesi ve Irak topraklarının herhangi bir saldırı için kullanılmaması yönünde işbirliğini artırma kararı aldı.
Irak ile ABD, terör saldırılarının önlenmesi ve Irak topraklarının herhangi bir saldırı için kullanılmaması yönünde işbirliğini artırma kararı aldı.

Irak ile ABD, Irak topraklarının sivillere, güvenlik güçlerine, stratejik tesislere ve ABD personeline yönelik saldırılar için kullanılmaması konusunda mutabakata vardı. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ortak Yüksek Koordinasyon Komitesi'nin ilk toplantısında iki ülke, terörle mücadelede işbirliğini güçlendirme ve ülkenin egemenliğine tam saygı gösterme kararı aldı. Ayrıca Irak'ın kara, hava ve deniz sahasının bölgeye yönelik tehditlerde kullanılmaması da gündeme geldi.

Irak ile ABD, Irak topraklarının sivillere, güvenlik güçlerine, stratejik tesislere, ABD personeline ve diplomatik misyonlara yönelik saldırılar için kullanılmaması konusunda mutabakat imzaladı.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak ile ABD arasında siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarını kapsayan stratejik işbirliği çerçevesinde Ortak Yüksek Koordinasyon Komitesi’nin ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Irak ve ABD’den ortak mutabakat: Topraklar saldırıya kapalı

Toplantıda iki ülke, terör saldırılarının önlenmesi ve Irak topraklarının herhangi bir saldırı için kullanılmaması yönünde işbirliğini artırma kararı aldı.

Taraflar, Irak topraklarının sivillere, güvenlik güçlerine, stratejik tesislere, ABD personeline ve diplomatik misyonlara yönelik saldırılar için kullanılmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

Uluslararası koalisyon güçlerinin güvenliğinin sağlanmasının önemi de toplantıda vurgulandı.

Irak’ın kara, hava ve deniz sahası da ele alındı

Irak’ın bölgedeki mevcut askeri çatışmaların dışında tutulmasına yönelik karşılıklı taahhüt yinelenirken, ülkenin egemenliğine tam saygı gösterilmesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca Irak’ın kara, hava ve deniz sahasının komşu ülkelere veya bölgeye yönelik tehditlerde kullanılmaması konusu da masaya yatırıldı.

Toplantıda taraflar, terörle mücadelede koordinasyonun güçlendirilmesi ve sürecin Irak’ın öncülüğünde yürütülmesi konusunda mutabakata vardı.



