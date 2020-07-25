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Dünya Irakta yolsuzluklara karşı sıkı yönetim Sınır kapılarını artık ordu yönetecek
ORTADOĞU

Irak'ta yolsuzluklara karşı sıkı yönetim: Sınır kapılarını artık ordu yönetecek

Irak ordusu, yolsuzluk ve usulsüzlükleri engellemek için ülkedeki tüm deniz ve kara sınır kapılarının yönetimini devraldığını açıkladı. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 15 Temmuz'da Basra'da İran ve Kuveyt'e açılan sınır kapılarının kontrolünü orduya teslim etmişti.

Haber Merkezi AA
Irak Başbakanı Kazımi.
Irak Başbakanı Kazımi.

Orduya ait Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki tüm sınır kapılarını yönetmek, burada yasaları uygulamak, yolsuzluk ve usulsüzlükle mücadele etmek ve kamu malının boşa harcanmasını engellemek için güvenlik güçleri tahsis edildiği bildirildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin ülkedeki tüm sınır kapılarında konuşlandığı ve herhangi bir yolsuzluk veya usulsüzlüğe karşı tüm yasal yetkilere sahip olduğu kaydedildi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 15 Temmuz'da Basra'da İran ve Kuveyt'e açılan sınır kapılarının kontrolünü orduya teslim etmişti.

HAŞDİ ŞABİ YOLSUZLUK AĞI KURMUŞTU

Başbakan Kazımi'nin 11 Temmuz'da da Diyala vilayetini ziyareti sırasında yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı kapalı olan İran'a açılan Mendeli ve Münziriye sınır kapıları yeniden faaliyete geçirilmişti.

Kazımi, buradaki açıklamasında, "Mendeli ve Münziriye sınır kapılarını ziyaretimiz ve burayı yeniden açmamız yolsuzluk yapanlara 'Siz artık yoksunuz' mesajıdır. Sınır ve gümrük kapılarındaki yolsuzluklara bulaşanlarla mücadele için gerekli planları yaptık." ifadelerini kullanmıştı.

  • Diyala'daki sınır kapılarının kontrolü İçişleri Bakanlığına bağlı Çevik Kuvvet ile Haşdi Şabi'ye bağlı birlik tarafından sağlanıyordu.

Irak'ın doğusu ile güneyindeki sınır kapıları ve limanlar, İran'a yakın Şii milis yapılar ve siyasi partiler tarafından denetleniyordu.

  • İran'dan Diyala'daki sınır kapıları yoluyla Irak'a Şii milisler için silah ve mühimmat sevkiyatı yapıldığı iddia ediliyordu.

Irak, İran ile Diyala'da Zırbatiye, Şelamçe, Mendeli ve Şeyb sınır kapılarına sahipken, Kuveyt'e de Basra'dan Safvan sınır kapısıyla açılıyor. Ülke güneybatıdan ise Ürdün ile Traybil, Suriye ile Velit ve Suudi Arabistan ile Arar ve Cedidet'ül Arar sınır kapılarına sahip.

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