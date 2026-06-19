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İran 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı kullanımlarından ücret almayacak

İran 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı kullanımlarından ücret almayacak

14:3419/06/2026, Cuma
IHA
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İran Körfezi Boğazları Otoritesi (PGSA) tarafından kamuoyuna duyurulan karara göre, Tahran yönetimi Washington ile varılan mutabakat zaptı çerçevesinde, boğaz geçişlerinden ücret alınmayacak.
İran Körfezi Boğazları Otoritesi (PGSA) tarafından kamuoyuna duyurulan karara göre, Tahran yönetimi Washington ile varılan mutabakat zaptı çerçevesinde, boğaz geçişlerinden ücret alınmayacak.

İran, ABD ile imzalanan mutabakat zaptı kapsamında 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı’nı kullanmak için planlanan ücretlerden feragat edeceğini belirtti.

İran Körfezi Boğazları Otoritesi (PGSA) tarafından yapılan açıklamada, İran’ın ABD ile imzalanan mutabakat zaptı kapsamında 60 günlük müzakere süresi boyunca Hürmüz Boğazı’nı kullanmak için planlanan ücretlerden feragat edeceğini belirtti. Bu ücretler arasında güvenlik, emniyet, çevre hizmetleri ve ilgili sigorta ücretlerinin bulunduğu kaydedilen açıklamada mayınlardan etkilenen bölgeler nedeniyle ve güvenli seyrüsefer sağlamak için gemilerin güzergahlarını ve geçiş sürelerini önceden koordine etmelerini şart gerektiği bildirildi. Açıklamada, geçici anlaşma yürürlükteyken boğazdan geçiş talep eden gemilerin, varıştan en az 48 saat önce geçiş taleplerini sunmaları gerektiği kaydedildi.

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