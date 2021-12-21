Dünya İskoçya 300 cadıyı affedecek Yüzyıllar önce idam edilmişlerdi
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İskoçya 300 'cadı'yı affedecek: Yüzyıllar önce idam edilmişlerdi

İskoçya, cadı oldukları iddiasıyla idam edilen yaklaşık 300 kişiyi yüzyıllar sonra affetmeye hazırlanıyor. İlgili tasarının haziran aylarında kabul edilerek yasalaşması bekleniyor. Tasarının kabulüyle, içki sersemliğine neden olmak, baykuşa dönüşmek, şeytanla buluşmak veya Kral 6. James'in gemilerini batırmak için fırtına çıkarmaktan suçlu bulunan bu kişiler, ölümlerinden yüzyıllar sonra affedilmiş olacaklar.

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Haber Merkezi AA
İskoçya 300 cadıyı affedecek: Yüzyıllar önce idam edilmişlerdi
İskoçya hükümeti 1563-1736 yıllarında Cadılık Yasası uyarınca çoğunluğu kadından oluşan yaklaşık 300 kişiyi idam etmişti.

Times gazetesinin haberine göre, af talebi, "İskoçya'nın Cadıları" adlı bir grup tarafından yürütülen 2 yıllık bir kampanyanın sonucu olarak İskoçya Parlamentosuna geldi. Bir parlamento komitesi de konuyu hükümete iletti.

  • Hükümet, şimdi 1563-1736 yıllarında Cadılık Yasası uyarınca idam edilen ve çoğunluğu kadın olan yaklaşık 300 kişinin affedilmesini değerlendiriyor. İlgili tasarının haziran aylarında kabul edilerek yasalaşması bekleniyor.

SUÇLARI: BAYKUŞA DÖNÜŞMEK, ŞEYTANLA BULUŞMAK...

Tasarının kabulüyle, içki sersemliğine neden olmak, baykuşa dönüşmek, şeytanla buluşmak veya Kral 6. James'in gemilerini batırmak için fırtına çıkarmaktan suçlu bulunan bu kişiler, ölümlerinden yüzyıllar sonra affedilmiş olacaklar.

İskoçya'nın yanı sıra Almanya, Fransa, İtalya, İsviçre ve ABD'de görülen cadı avları, 18. yüzyılın sonlarına kadar devam etmişti.

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