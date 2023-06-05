İsrail güçleri 2 Filistinliyi yaraladı, 22 Filistinliyi de gözaltına aldı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, sabah saatlerinde Batı Şeria'nın Tulkerim kentine bağlı iki beldeye baskın düzenledi.

Filistinlilerin baskına tepki göstermesi üzerine, İsrail güçleri kalabalığa göz yaşartıcı gaz, ses bombası, gerçek ve plastik mermilerle müdahale etti.

Olayda biri eline isabet eden ses bombasıyla, diğeri de kauçuk kaplı metal mermiyle olmak üzere 2 Filistinli yaralandı.