İsrail Lübnan'da iki gazeteciyi şehit etti: Göreve giden araç kasten 4 füzeyle vuruldu

Bugün, Ali Şuayb (Al-Manar TV muhabiri) ile meslektaşı Fatıma Fettuni (Al-Mayadeen muhabiri), İsrail’in Güney Lübnan’daki Cezin yolu üzerinde gazetecilerin bulunduğu aracı hedef alması sonucu şehit oldu. İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda araç dört füzeyle vuruldu.

Söz konusu iki gazeteci, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları sırasında yürüttükleri saha haberciliğiyle öne çıkıyor, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik operasyonlarını aktaran yayınlarıyla dikkat çekiyordu.

Ali Şuayb (Al-Manar TV)

Ali Şuayb, 1990’lı yıllardan bu yana İsrail ile yaşanan çatışmaları takip eden savaş muhabirlerinden biri olarak biliniyordu. Sınır hattındaki tehlikelere rağmen bölgeden ayrılmayı reddeden Şuayb, uzun yıllar boyunca cephe hattında görev yapmıştı.

İsrail medyasını eleştiren yayınlarıyla da tanınan gazeteci, çeşitli dönemlerde tehditler aldığını dile getiriyordu.

Al-Manar bünyesinde faaliyet gösteren gazetecilerden daha önce de şehit olanlar olmuştu. Kanal, geçtiğimiz yıl gazeteci Muhammed Şeri ve eşi ile foto muhabiri Hüseyin Hammud’un da saldırılarda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Fatıma Fettuni (Al-Mayadeen)

Fatıma Fettuni ise özellikle Hamas'ın işgalci İsrail'e yönelik Aksa Tufanı Operasyonu sonrasında Güney Lübnan’daki gelişmeleri sahadan aktaran isimlerden biriydi. Bölgede kalarak çatışmaları yerinden izleyen Fettuni, canlı yayınlarıyla dikkat çekmişti.

Artan İsrail saldırıları sırasında ailesinden de kayıplar veren gazeteci, Tul beldesine düzenlenen bir saldırıda bazı aile fertlerini kaybettiğini, kısa süre önce ise yaralanan büyükannesinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Bugün Fettuni de hayatını kaybedenler arasına katıldı. Daha önce Al Mayadeen kanalı, gazeteciler Farah Omar ve Rabi el-Maamari’nin de çatışmalar sırasında şehit olduğunu açıklamıştı.