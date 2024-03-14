İtalya İsrail'in iadesini istediği Filistinli tutukluyu sınır dışı etmeyi reddetti

Ülke basınında çıkan haberlere göre, 29 Ocak'ta L'Aquila kentinde uluslararası terör şüphelisi olarak tutuklanan ve hakkındaki suçlamalar nedeniyle tutuklu yargılanan 37 yaşındaki Yaeesh için İsrail'in yaptığı iade talebi karara bağlandı.