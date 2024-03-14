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İtalya İsrail'in iadesini istediği Filistinli tutukluyu sınır dışı etmeyi reddetti

İtalyan mahkemesinin, terör şüphelisi olarak tutuklu yargılanan ve İsrail'in iadesini istediği Filistinli Anan Kamal Afif Yaeesh'i sınır dışı etmeyi reddettiği bildirildi. Hakkında, İsraillilere yönelik saldırıları planlama gibi suçlamalar bulunduğu ifade edilen Yaeesh'in yargılanmasına İtalya'da devam edileceği belirtildi.

07:22 - 14/03/2024 Perşembe
AA
Arşiv
Arşiv

Ülke basınında çıkan haberlere göre, 29 Ocak'ta L'Aquila kentinde uluslararası terör şüphelisi olarak tutuklanan ve hakkındaki suçlamalar nedeniyle tutuklu yargılanan 37 yaşındaki Yaeesh için İsrail'in yaptığı iade talebi karara bağlandı.


L'Aquila'daki temyiz mahkemesi, savunma avukatlarının, Yaeesh'in İsrail'e iade edilmesi durumunda bu ülkede insan haklarına aykırı işkenceye varabilecek muamele göreceğine dair tezini dikkate alarak iade talebini reddetti.


Hakkında, İsraillilere yönelik saldırıları planlama gibi suçlamalar bulunduğu ifade edilen Yaeesh'in yargılanmasına İtalya'da devam edileceği belirtildi.

İtalya'daki Filistin destekçileri, bir süredir İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto ettikleri gösteriler sırasında, Anan Kamal Afif Yaeesh'in iade talebinin reddedilmesi çağrılarını da dile getiriyordu.




#Anan Kamal Afif Yaeesh
#iade talebi
#israil
#İtalya
#ret
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