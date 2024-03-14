bp ve ADNOC'tan İsrailli şirkete şok: 2 milyar dolarlık hisse alım teklifini askıya aldı

bp ve ADNOC'un söz konusu hisse alımına ilgisini yenilediği kaydedilen açıklamada, "Süreç, görüşmeler yeniden başlayana ya da tamamen sonlandırılana kadar askıda kalacak. Görüşmelerin devam edip etmeyeceği, gelecekte bir anlaşmaya varılıp varılamayacağı ya da bir anlaşmaya varılması halinde şartların ne olacağına ilişkin hiçbir kesinlik bulunmuyor." ifadeleri kullanıldı.