Kanada depremin vurduğu Venezuela'ya 5 milyon dolarlık yardım sağlayacak

Kanada Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, her zaman Venezuela halkıyla dayanışma içinde olunduğu, depremlerin çok sayıda can kaybına ve büyük yıkıma neden olduğu, yıkımın tam boyutunun henüz tam olarak bilinmediği kaydedildi.