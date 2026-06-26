Avrupa’da rekor kıran sıcaklıklarda yüzlerce kişi hayatını kaybetti

Yüksek sıcaklıklara ısı kubbesi neden oluyor





Uzmanlara göre, kıtayı etkisi altına alan ısı kubbesi (heat dome) olarak adlandırılan yüksek basınç sistemi, sıcak havayı Avrupa kıtasının üzerine hapsettiği için rekor seviyede sıcaklıkların görülmesine yol açıyor.





Atmosferin üst katmanlarından oluşan büyük ve yüksek basınç alanı oluşturan ısı kubbesi, sıcaklıkların etkili olduğu alanda birikmesine neden oluyor.





Biriken ve hapsolan havanın giderek daha sıcak hale gelmesi de rekor sıcaklıklara kapı aralıyor.





Ayrıca sera gazı etkisi ve iklim değişikliğinin de bu sıcaklıkların arkasındaki temel faktör olduğu belirtiliyor.





Uzmanlara göre sera gazı emisyonundan kaynaklanan küresel ısınma dolayısıyla ısı kubbelerinin başlangıç noktaları geçmişe kıyasla daha yüksek derecelerden oluşuyor.