Kanada'da silahlı saldırı: 1'i polis 3 kişi hayatını kaybetti

Kanada'nın Montreal şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda bir polis memuru olmak üzere üç kişi hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri, Cote-des-Neiges semtinde gerçekleşen olayın ardından şüphelinin etkisiz hale getirildiğini ve geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Kanada'da Montreal polisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Cote-des-Neiges semtinde silahlı saldırı düzenlendiği ifade edildi.
Açıklamada, saldırı sonucu 1'i polis 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve şüphelinin etkisiz hale getirildiği belirtilerek olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Montreal Komiseri Fady Dagher, basına yaptığı açıklamada, saldırı sonucu 1'i polis 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralı 1 polisin hastaneye kaldırıldığını belirtti.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı
Dagher, şüphelinin etkisiz hale getirildiğini, saldırının sebebinin henüz bilinmediğini, ancak saldırı silahının ele geçirildiğini ifade ederek, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.
Quebec Eyaleti Başbakanı Christine Frechette, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıdan ötürü derin üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerini iletti.