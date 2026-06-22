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Suriye'den Katar'a taziye mesajı: Gaz tesisindeki patlama sonrası dayanışma vurgusu

Suriye'den Katar'a taziye mesajı: Gaz tesisindeki patlama sonrası dayanışma vurgusu

22:2422/06/2026, Pazartesi
AA
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Suriye'den Katar'a dayanışma mesajı
Suriye'den Katar'a dayanışma mesajı

Katar’ın Ras Laffan Sanayi Bölgesi’ndeki bir gaz tesisinde meydana gelen ve 13 kişinin hayatını kaybettiği teknik arıza kaynaklı patlamanın ardından Suriye'den destek mesajı geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, bu zor süreçte kardeş Katar halkı ve hükümetinin yanında olduklarını bildirdi.

Suriye, Katar’daki Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ndeki bir sanayi tesisinde meydana gelen, ölü ve yaralıların bulunduğu olay nedeniyle Katar'a taziye ve dayanışma mesajı gönderdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ras Laffan'da yaşanan olayın üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, Suriye'nin bu zor süreçte Katar'ın yanında olduğu vurgulanarak, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilendi, yaralılara acil şifalar temenni edildi.


Teknik arıza sonucu patlama meydana geldi

Bakanlık, Suriye'nin kardeş Katar halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Katar’ın Ras Laffan Sanayi Bölgesi’nde bir gaz tesisinde teknik arıza sonucu patlama meydana gelmişti.

Olay sonrası çıkan yangın kontrol altına alınmış ve çevreye sızıntı olmadığı açıklanmıştı.

Patlamada 13 kişinin hayatını kaybettiği, 66 kişinin yaralandığı ve olayın saldırı değil teknik arıza kaynaklı olduğu bildirilmişti.



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