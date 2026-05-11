Kanada'dan Rusya'ya ek yaptırım kararı: Ukraynalı çocuklara yönelik ihlallerine karşılık uygulanacak

Kanada Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukraynalı çocuklara yönelik ihlallerine karşılık ek yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand bugün Belçika'nın Brüksel kentinde düzenlenen Ukraynalı Çocukların Geri Dönüşü İçin Uluslararası Koalisyon Yüksek Düzeyli Toplantısı'nda, Rus hükümetinin Ukraynalı çocukların haklarını ihlal etmesine karşılık ek yaptırım kararları aldıklarını açıkladı.

Açıklamada, "Bu eylemler kabul edilemez ve sona ermelidir. Çocukların hukuka aykırı bir şekilde sınır dışı edilmesi ve zorla yer değiştirmesi, uluslararası insancıl hukukun ağır bir ihlali ve insan haklarının derin bir ihlalidir." ifadelerine yer verildi.

Kanada'nın, Rusya'nın eylemlerini "şiddetle kınadığı" belirtilen açıklamada, Ukraynalı çocuklara yönelik ihlallere karışan 23 kişi ve 5 kuruluşa daha yaptırım uygulanacağı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamanın devamında Kanada'nın daha önce, Rusya ve Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarında Ukraynalı çocukların haklarının ihlaline karışan 80'den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladığı belirtildi.

Ayrıca, Rus yetkililerinin bu çocukları derhal topluluklarına geri göndermeye ve uluslararası hukuki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağrıldığı açıklamada, "Bu çocukların geri gönderilmesi hem insani bir zorunluluk hem de Ukrayna'da adil ve sürdürülebilir bir barışın sağlanmasının temel bir unsurudur." değerlendirilmesi yapıldı.

Rusya'nın 2014'te Ukrayna'nın bir bölümünü işgal etmesinden bu yana, "binlerce Ukraynalı çocuğun yasa dışı olarak sınır dışı edildiği veya zorla başka yerlere nakledildiği", bu çocukların Rus yetkililer tarafından hem Rusya'da hem de işgal edilen Ukrayna topraklarında "beyin yıkama ve militarizasyona maruz bırakıldığı" ileri sürüldü.

4 Aralık 2025'te Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Rusya'nın, zorla nakledilen veya sınır dışı edilen tüm Ukraynalı çocukların derhal, güvenli ve koşulsuz olarak geri dönmesini sağlamasını talep eden kararı kabul etmişti.



