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Katar Emiri Şeyh Temim ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la Filistin'deki gelişmeleri görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bölgesel konuların ve Filistin'deki görüşmelerin ele alındığı bir görüşme gerçekleştirdi.

18:25 . 13/10/2023 Cuma
AA
Dün İsrail'i ziyaret ederek Başbakan Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile görüşen Blinken, bugün Ürdün'de yaptığı görüşmelerin ardından Katar'a geçmişti.

Dün İsrail'i ziyaret ederek Başbakan Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile görüşen Blinken, bugün Ürdün'de yaptığı görüşmelerin ardından Katar'a geçmişti.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şeyh Temim, ülkesini ziyaret eden Blinken'i Lusail Sarayı'nda kabul etti.

Katar-ABD ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı görüşmede, özellikle de Filistin topraklarındaki gelişmeler ile yansımaları konuşuldu.

Şeyh Temim, tansiyonun düşürülmesi ve insani yardımlar için abluka altındaki Gazze Şeridi'ne güvenlik koridorların açılması gerektiğini dile getirerek, "şiddet çemberinin de bölgesel olarak genişletilmesinin" önüne geçilmesinin önemine vurgu yaptı.

Katar Emiri, sivillerin hedef alınmasını kınayan tutumlarının da altını çizdi.


İsrail-Filistin çatışması


Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1799 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 488 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 45 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.


#Katar
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#Antony Blinken
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