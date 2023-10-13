Filistin devleti kurulmalı

TBMM Genel Kurulu dün “İsrail-Filistin çatışması” gündemiyle toplandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, kapalı yapılan ve 2 birleşim halinde yaklaşık 4 saat süren özel oturumun açılışında konuştu. Gerilimin kalkması için 3 temel maddenin gerekli olduğunu bildiren Kurtulmuş, şunları kaydetti: 1967 sınırlarında bütünleşik, tam manasıyla bağımsız, egemen ve başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti mutlaka ve mutlaka kurulmalıdır ve bütün dünya tarafından tanınmalıdır. Bir halkın devlet olarak varlığına müsaade edeceksiniz.

İŞGAL SONA ERSİN

Asırlardır onlarla birlikte yan yana yaşamış bir başka halkın devlet olmasını kabul etmeyeceksiniz. Böylesine bir çifte standart böylesine bir yanlış anlayış olamaz. Bu sorunun çözülmesi için ikinci temel mesele ise özellikle on yıllar boyunca yerleştirilen ve son birkaç yıldır giderek sayıları artan yasa dışı yerleşimciler meselesidir. Yasa dışı hukuk dışı bu yerleşimciler meselesinin ve buna bağlı olarak İsrail’in işgal ve ilhak teşebbüslerinin sona erdirilmesi barışın önünü açacak en önemli gelişmelerden birisidir. Dolayısıyla diyoruz ki, Türkiye olarak başından beri ifade ettiğimiz iki toplum iki devletli çözümden başka hiçbir çözüm olmadığını son olaylar bir kez daha ortaya koymuştur.

MESCİD-İ AKSA’YA SAYGI ÇAĞRISI

Üçüncü temel mesele ise başta Mescid-i Aksa olmak üzere Müslümanların, Hristiyanların ve Yahudilerin bütün din mensuplarının kutsal mekanlarının masumiyetinin korunması ve bu anlamda dinlerin kutsallarına karşı saygı gösterilmesidir.

Fidan’dan Filistin brifingi

Genel Kurul’a, verilen kapalılık önergesinin onanmasının ardından kapalı olarak devam edildi. Bu kararın ardından Genel Kurul’da yeminli stenograflar ve işitme engelli kavaslar alındı. Genel Kurul’u locadan izleyen gazeteciler de salondan çıkarıldı. Kapalı oturum sırasında, basın koridorunun Genel Kurul’a bitişik olan odaları da kapatıldı. Kapalı oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, krize ilişkin bilgilendirmede bulundu. Kapalı oturum tutanakları 10 yıl boyunca sır olarak saklı tutulacak. Mühürlenen tutanaklar, 10 yılın sonunda partilerin teklifi üzerine Genel Kurul’daki oylama ile açılabilecek.

Mısır’a gidiyor

Gazze’deki katliamı durdurmak için diplomatik girişimlerini sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Mısır’a gidecek. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Fidan’ın Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry’nin davetine üzerine bu ülkeye gideceği ve ziyaretin 2 gün (13- 14 Ekim) süreceği belirtildi.

Aklıselime davet

TBMM, Filistin için kalıcı çözüm çağrısında bulundu. Dün yapılan Filistin özel oturumu sonrasında ortak bildiri yayınlandı. Bildiride şu ifadelere yer verildi: “Bu gerilimin telafi edilemez sonuçlar doğurmaması için tüm tarafları barış-güvenlik-istikrar vizyonumuz çerçevesinde itidale ve aklıselime davet ediyoruz. Ortadoğu’da kalıcı barışın ancak Filistin-İsrail meselesinin adil bir çözüme kavuşturulmasıyla mümkün olduğunu ve bunun, 1967 sınırları temelinde, başkenti Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasıyla mümkün olabileceğini net bir şekilde yineliyoruz.”







