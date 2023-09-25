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Dünya

Kraliçe 2. Elizabeth'in oğlu Prens Edward Kabataş Erkek Lisesi'ni ziyaret etti

Kraliçe 2. Elizabeth'in en küçük oğlu Prens Edward, Uluslararası Gençlik Ödül Programı için Türkiye'ye geldi. Kabataş Erkek Lisesi'ni ziyaret eden Edinburgh Dükü, Kraliçe 2. Elizabeth’ten sonra kraliyet ailesinden okula gelen ikinci isim oldu.

14:50 . 25/09/2023 Pazartesi
IHA
Kraliçe 2. Elizabeth'in en küçük oğlu Prens Edward

Kraliçe 2. Elizabeth'in en küçük oğlu Prens Edward

Edinburgh Dükü Prens Edward, çeşitli temaslar gerçekleştirmek üzere Türkiye’ye geldi.



Prens Edward’ın Türkiye programı kapsamında ziyaret ettiği yerlerden biri de Uluslararası Gençlik Ödül Programı’nın gerçekleştirileceği Kabataş Erkek Lisesi oldu.



Kraliçe 2. Elizabeth'in en küçük oğlu Prens Edward, Kraliçe 2. Elizabeth’ten sonra kraliyet ailesinden okula gelen ikinci isim oldu.



Sabah saat 10.00’da okula giriş yapan Edward, 2 saat süren programın ardından okuldan ayrıldı.






#Kraliçe 2. Elizabeth
#İngiltere
#Edinburgh
24 dakika önce
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