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Dünya

İngiltere Kralı 3. Charles Libya'daki sel felaketi nedeniyle taziye mesajı paylaştı

İngiltere Kralı 3. Charles, Libya'da binlerce kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi sebebiyle Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'ye taziye mesajı gönderdi. Kral Charles ve eşi Kraliçe Camilla, el-Menfi'ye hitaben yayımlanan taziye mesajında, "Böylesine vahim koşullarda yorulmak bilmeden kurtarma çalışmalarına katılan herkesi takdir ediyor ve özverili cesaretlerini takdir ediyorum. Hükümetimin ihtiyaçlarınızı desteklemeye hazır olduğunu biliyorum." ifadelerine yer verildi.

Afra Betül Özdemir
10:23 . 14/09/2023 Perşembe
AA
İngiltere Kralı 3.Charles

İngiltere Kralı 3.Charles

İngiltere Kralı 3. Charles, Libya'da binlerce kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi sebebiyle Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'ye taziye mesajı gönderdi.


Buckingham Sarayından yapılan açıklamaya göre, Kral Charles ve eşi Kraliçe Camilla, el-Menfi'ye hitaben yayımladıkları taziye mesajında, "Daniel" fırtınası ve ardından gelen sellerin neden olduğu yıkıcı etki ve can kayıpları nedeniyle büyük üzüntü duydu.


Mesajda, Kral ve eşinin, sevdiklerini kaybeden herkesin yasını tuttuğu, korkunç sel felaketi nedeniyle yaşamları ve geçim kaynakları etkilenenler için dua etmeyi sürdürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

  • "Böylesine vahim koşullarda yorulmak bilmeden kurtarma çalışmalarına katılan herkesi takdir ediyor ve özverili cesaretlerini takdir ediyorum. Hükümetimin ihtiyaçlarınızı desteklemeye hazır olduğunu biliyorum."



Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkisini gösteren ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.


Libya Ulusal Birlik Hükümeti, sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de kayıp olduğunu açıklamıştı.



#Libya
#Sel
#İngiltere
#3. Charles
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